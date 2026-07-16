배우 고현정이 브랜드 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 고현정이 소속사 아이오케이이엔엠과 재계약을 체결했다. 오랜 기간 함께해온 양측은 이번 재계약으로 다시 한번 신뢰를 확인하며 동행을 이어가게 됐다.16일 아이오케이이엔엠은 "현재까지 함께 걸어오며 배우 고현정이 보여준 진정성을 누구보다 가까이에서 지켜봐 왔다. 앞으로도 서로에 대한 깊은 믿음을 바탕으로 고현정 배우만의 색깔과 행보를 오래 이어갈 수 있도록 함께 고민하고 발맞춰 나가겠다"고 밝혔다.고현정은 아이오케이이엔엠과 함께 작품 활동을 이어오며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 재계약을 통해 양측은 오랜 시간 이어온 협력 관계를 지속하게 됐다.고현정은 드라마와 영화 등 다양한 작품에서 활약하며 자신만의 연기 세계를 구축해왔다. 최근에는 드라마 '마스크걸', '나미브', '사마귀: 살인자의 외출' 등 출연뿐만 아니라, 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 생각을 공유하는 등 작품 안팎으로 대중과 소통의 폭을 넓히고 있다.아이오케이이엔엠에는 고현정을 비롯해 구혜선, 김강우, 윤상현 등이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr