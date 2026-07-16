'전설의 사내'가 첫 방송됐다./사진제공=MBN

'전설의 사내'가 첫 방송됐다./사진제공=MBN

MBN ‘전설의 사내’가 첫 방송부터 최고 시청률 4.5%를 기록했다.지난 15일 첫 방송된 ‘전설의 사내’에서는 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ TOP7이 YB팀(성리·하루·황윤성·정연호)과 OB팀(장한별·이창민·이루네)으로 나뉘어 ‘미션탑’ 정복을 위해 노래 전쟁을 치르는 현장이 담겼다.이들은 ‘미션탑’ 각 층마다 걸린 주제에 맞춰 롤러코스터 승부를 이어갔고, 마지막 ‘에이스전’에서는 ‘1대 전설’ 성리가 ‘TOP3’ 장한별을 꺾으며 극적인 무승부를 만들었다. 첫 방송은 평균 시청률 4.1%, 분당 최고 시청률 4.5%로 동시간대 전 채널 시청률 1위를 차지했다.이날 김대호가 하차하고 2MC로 발탁된 장민호, 양세형은 ‘무명전설’ 영광의 주인공 TOP7과 반가운 인사를 나눴다. TOP7의 성리의 “전설의 사내들, 인사드립니다!”라는 우렁찬 외침과 함께 나훈아의 ‘사내’ 합동 무대를 꾸몄다. 이어 조정민, 김다현, 요요미, 한봄, 두리가 심사위원인 ‘여심 판정단’으로 출격했다.첫 번째 미션은 ‘기선제압전’이었다. YB팀은 노지훈의 ‘손가락 하트’로 매력을 발산했고, OB팀은 배일호의 ‘니가 올래 내가 갈까’로 농익은 섹시미를 터뜨렸다. 첫 대결은 YB팀의 승리로 끝났다.‘미션탑’ 2층의 주제는 ‘복수혈전’이었다. ‘무명전설’의 리벤지 매치가 잇따라 성사된 가운데, 성리는 “전설로 가는 길에 가장 큰 시련을 줬던 분”이라며 데스매치에서 첫 패배를 안겼던 이창민을 지목했다. 두 사람은 팽팽한 맞대결 끝에 3대 2로 성리가 설욕에 성공했다.‘준우승자’ 하루는 뜻밖에도 가수 신성에게 결투장을 받았다. 신성은 “본선 데스매치에서 하루 팀에게 져서 황윤성이 펑펑 울었다”며 승리를 가져가 복수에 성공했다. 장한별은 두 번이나 자신을 탈락 위기로 몰았던 정연호를 호명해 승리했다. ‘복수혈전’ 미션은 양 팀의 무승부로 끝났다.듀엣 미션에서는 장한별이 조정민과 짝을 이뤄 생애 첫 섹시 트롯 무대에 도전했다. 하루와 김다현은 남백송·심연옥의 ‘전화통신’을 복고 감성으로 풀었다. 결과는 OB팀의 승리였다.마지막은 ‘에이스전’이었다. 성리와 장한별이 처음으로 맞붙게 된 상황 속 장한별은 “오늘 1등을 꺾고 전설이 되겠다”고 선언했다. 성리는 “제가 왜 1등인지 보여 드리겠다”며 맞섰다. 결국 성리가 단 한 표 차로 승리를 거두면서, YB팀과 OB팀은 최종 무승부를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr