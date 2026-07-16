그룹 누에라(NouerA)의 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다. / 사진=누아엔터테인먼트 제공

그룹 누에라(NouerA)의 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다. / 사진=누아엔터테인먼트 제공

그룹 누에라(NouerA)의 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.누에라는 지난 15일 공식 SNS에 미니 4집 '.exe'('이엑스이')의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.'.exe' 하이라이트 메들리 영상은 미니홈피, 지뢰 찾기 게임, 온라인 아바타 등 레트로 감성을 느낄 수 있는 디자인으로 구성됐다.이와 함께 앨범과 동명의 타이틀곡 '.exe'를 포함해 'LOCKED IN'(락트인), 'W.T.F(un)'(왓더펀), 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러) 등 누에라의 음악적 색깔을 엿 볼 수 있는 곡들의 멜로디까지 일부 담겨 있다.누아엔터테인먼트에 따르면 미니 4집 '.exe'는 좋아하는 사람에게 진심을 전하기 위해 직진하는 누에라의 고백 작전을 담는다. 동명의 타이틀곡 '.exe'는 사랑하는 사람에게 닿으려고 차원의 경계를 뛰어넘어 질주하는 누에라만의 무드를 그려낸 트랙이다.누에라는 하이라이트 메들리 영상 속 미니홈피 방명록을 통해 '나타날게 너의 차원에 그럼 날 꼭 알아보길 바래'라는 '.exe'의 가사를 남겼다.누에라는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 '.exe'를 발매한다. 지난 3월 미니 3집 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크) 이후 약 4개월 만에 초고속 컴백을 확정했다. 특히 누에라는 첫 월드 투어 'CATCH THE WAVE'('캐치 더 웨이브') 일본 공연에서 '.exe'의 수록곡 'LIFE IN COLOR'를 최초 공개했다.한편 누에라는 향후 '.exe' 콘셉트 포토와 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저 1, 2 등 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr