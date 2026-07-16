가수 임창정이 '금타는 금요일'에 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

'금타는 금요일' 출연진이 임창정의 노래에 도전한다. / 사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

가수 임창정이 과거 공연 도중 관객들이 자리를 떠났던 일화를 공개했다.오는 17일 방송하는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에는 임창정이 출연한다. 10인의 트롯 톱스타들은 '소주 한 잔', '그때 또 다시', '결혼해줘' 등 수많은 히트곡을 보유한 임창정의 명곡으로 데스매치를 벌인다.이날 임창정은 오프닝 무대에서 '소주 한 잔'을 선보인다. 변함없는 명품 보이스에 출연진은 "존재 자체가 하나의 장르"라며 감탄을 쏟아낸다. 임창정 역시 "TV를 보면서 한번 만나고 싶었던 친구들이다. 저는 오늘 여러분들의 노래를 들으러 나왔다"며 트롯 스타들의 무대를 향한 기대감을 내비친다.본격적인 대결을 앞두고 멤버들 사이에는 긴장감이 감돈다. 임창정의 노래는 높은 음역대와 쉴 틈 없는 호흡으로 악명이 높기 때문. 실제로 임창정조차 "라이브를 했다가는 가수 생명이 잘못될 수도 있다"고 말할 정도의 고난도 곡이 등장해 모두를 긴장하게 만든다.그중 선(善) 손빈아는 임창정의 가요대상 수상곡 '그때 또 다시'를 선곡한다. 그는 "어차피 어려울 거면 가요대상을 탄 곡으로 승부를 보겠다"는 각오로 무대에 올라 트롯 창법을 과감히 덜어내고 감성 발라더로 변신한다.임창정은 '그때 또 다시'와 '결혼해줘'의 연이은 히트로 가요대상을 받았던 당시의 충격적인 일화도 공개한다. 그는 "그때 평생 먹을 욕을 다 먹었다"며 "노래를 부르는데 관객들이 다 나가더라"고 털어놓는다.'금타는 금요일' 매주 금요일 오후 10시에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr