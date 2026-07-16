야노시호, 추사랑 모녀가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

야노시호, 추사랑 모녀가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

'신상출시 편스토랑'에서 야노시호, 추사랑 모녀가 나란히 눈시울을 붉힌다.16일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호가 사춘기를 맞이한 딸 사랑이를 위해 특별한 선물을 준비하는 과정이 공개된다.이날 VCR에서는 야노시호가 딸 사랑이를 위해 특별한 '사춘기 파티'를 준비한다. 이를 지켜보던 출연진들은 사랑이의 반응을 궁금해하면서도 걱정 어린 시선을 보냈다고. 특히 사랑이가 야노시호와 시간을 보내던 중 갑자기 바닥에 드러눕는 모습까지 포착돼 관심을 끈다. 과연 야노시호가 이를 어떻게 받아들였을지 궁금증이 쏠린다.그런가 하면 사랑이는 그동안 누구에게도 말하지 않았던 엄마에 대한 속마음을 털어놓는다. 평소 야노시호는 바쁜 일정으로 사랑이가 혼자 보내는 시간이 많은 것에 대해 어떻게 생각하는지, 요즘 어떤 고민을 하고 있는지 궁금해했다고. 이에 제작진은 야노시호의 부탁을 받아 사랑이에게 '엄마 평가 설문지'를 건네며 솔직한 마음을 들어본다.사랑이는 질문마다 진지하게 고민한 뒤 자신의 생각을 전한다. 답변이 공개될 때마다 야노시호는 "전혀 몰랐다"며 놀라움을 감추지 못한다. 특히 사랑이가 "엄마는 내 롤모델"이라고 말하자 야노시호는 눈물을 보이고, 사랑이 역시 엄마에 대한 이야기를 하며 눈시울을 붉혀 뭉클함을 더한다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr