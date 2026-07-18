카리나와 도경수가 '우주떡집'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

카리나와 도경수가 '우주떡집'에 출연한다. / 사진제공=tvN

그룹 에스파의 멤버 카리나와 가수 도경수가 '우주떡집' 알바생으로 나선다.오는 31일 방송되는 tvN '우주떡집' 측이 이영지의 말 한마디로 고흥에서 서울로 상경하게 되는 여정을 담은 하이라이트 영상을 공개했다.'우주떡집'은 '뿅뿅 지구오락실2'에서 토롱이가 제시한 방 탈출 미션에 실패한 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 벌칙 수행기를 담은 프로그램이다. 매 시즌 유쾌한 호흡을 보여준 네 사람이 새로운 에피소드로 다시 뭉쳐 웃음을 선사한다.하이라이트 영상은 본사로부터 서울 2호점 오픈 소식을 들은 멤버들의 반응으로 시작된다. 메인 셰프 이영지가 바닥에 드러눕자 이은지는 "네가 서울 간다며. 그래서 준비한 거잖아"라고 말해 웃음을 자아낸다. 여기에 제작진은 이영지가 원한다면 미국 진출도 가능할 기세로 몰아붙이며 재미를 더한다.또한 쉴 틈 없이 대화를 이어가던 멤버들이 말수마저 줄어들 만큼 고된 노동 현장이 예고됐다. 이영지가 "'뿅뿅 지구오락실'은 항상 성공이 힘듦에 비례한다"고 하자 안유진은 "얼마나 성공할까"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.그런 가운데 지락이들의 바람이 모여 서울 매장 오픈이 현실이 된다. 고흥 매장보다 규모가 커진 서울점에는 에스파 카리나, 가비, 도경수가 일일 아르바이트생으로 합류해 멤버들과 호흡을 맞출 예정이다.'우주떡집'은 31일 오후 8시 35분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr