류혜영 / 사진 = 류혜영레몬과밀치회 공식 SNS

배우 류혜영이 다이어트 의혹에 솔직하게 답했다.16일 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회' 공식 SNS에는 "다이어트 해명합니다"라는 제목의 숏폼 영상이 게재됐다. 이날 류혜영은 서울 삼청동에 위치한 한 식당을 찾아 식사를 즐기며 제작진과 담소를 나눴다.공개된 영상에서 류혜영은 자신을 둘러싼 다이어트 의혹에 입을 열었다. 그는 "다이어트한 적 없다. 사실은 살도 빠진 적이 없다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 25세 이후 다이어트를 해본 적이 없다는 그는 "볼과 몸에 있던 젖살이 빠지기도 했고 운동 때문에 더 (살이 빠져 보이는) 그런 것 같기도 하다"고 설명했다.류혜영은 "운동은 꾸준히 했다. 그런데 선생님을 바꾸면서 자세 교정을 위주로 운동을 되게 열심히 했다"며 "몸무게는 변함이 없다. 10년 전이나 지금이나 1~2kg 안팎으로 변하는 것 같다"고 부연했다.한편, 류혜영은 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 성보라 역을 완벽 소화해 단숨에 스타덤에 올랐다. 이후 드라마 '로스쿨', '서초동'에서 활발한 활동을 펼친 그는 '응답하라 1988' 이후 몰라보게 갸름해진 비주얼과 성숙미를 자랑해 놀라움을 안긴 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr