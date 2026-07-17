BTS 정국, 파리서 밥 먹고 나오는데…팬들이 바글바글 ‘손인사’ 툭

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 내추럴한 일상이 해외에서도 뜨거운 관심을 받고 있다.최근 유럽의 한 사진가는 SNS를 통해 프랑스 파리의 한 레스토랑을 나서는 정국의 모습을 공개했다. 공개된 영상에는 식사를 마친 뒤 여유롭게 밖으로 걸어 나오는 정국의 모습이 담겼다.이날 정국은 청재킷에 블랙 이너, 트레이닝 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 등장했다. 화려한 스타일링 대신 자연스러운 패션을 선택했지만, 등장과 동시에 시선을 사로잡는 존재감은 감출 수 없었다. 선글라스를 머리 위에 올린 채 편안한 분위기를 연출하면서도 특유의 톱스타 아우라를 발산했다.레스토랑 밖에는 정국을 보기 위해 팬들이 기다리고 있었고, 정국은 차량에 오르기 전 팬들을 향해 손을 흔들며 짧게 인사를 건넸다. 짧은 순간이었지만 팬들을 향한 다정한 배려가 현장의 분위기를 더욱 훈훈하게 만들었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr