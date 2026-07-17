전현무, 배나라 / 사진 = 전현무 SNS

방송인 전현무가 '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 배나라의 깜짝 결혼 소식에 축하를 건넸다.17일 전현무는 자신의 SNS에 "배나라 솔로지옥 탈출! 축하한다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 전현무가 직접 그린 것으로 보이는 배나라의 초상화가 게재돼 두 사람의 두터운 친분을 짐작케했다.특히, MBC '나 혼자 산다' 속 펀런 크루 '무도라지'의 개성 있는 페인팅 로고가 눈길을 끌었다. 앞서 배나라는 전현무를 비롯한 밴드 데이식스 멤버 도운, 트로트 가수 박지현과 함께 러닝크루를 결성해 남다른 케미로 화제를 모은 바 있다. 방송을 통해 인연을 맺은 네 사람은 이후 사석에서도 잦은 만남을 가질 만큼 각별한 우정을 이어온 것으로 알려졌다. 이에 배나라의 깜짝 결혼 발표에 발빠르게 축하를 전한 전현무의 행보는 무도라지 크루의 끈끈한 의리와 우정을 다시금 확인시켜 주며 훈훈함을 더했다.한편, 배나라의 소속사 YY엔터테인먼트는 배우 배나라와 뮤지컬 배우 한재아가 진지하게 예식을 준비하고 있다고 공식 발표했다. 소속사 측은 "정확한 시기는 미정"이라면서도 두 사람이 최근 백년가약을 맺기로 뜻을 모았다고 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr