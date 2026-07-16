장한별이 '전현무계획4' 고정 출연 의지를 보인다. / 사진=텐아시아DB, MBN·채널S

17일 '전현무계획4' 3회가 방송된다. / 사진제공=MBN·채널S

가수 장한별이 '전현무계획4' 고정 출연을 욕심낸다.오는 17일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 3회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '무명전설' TOP3 성리·하루·장한별이 경남 사천 먹트립에 나선다.다섯 남자는 사천에서 가장 오래된 화교 운영 식당을 찾아 '사천 탕수육'을 맛본다. 식사가 시작되자 장한별은 남다른 먹성을 보여주고, 성리는 "장한별은 혼자 피자 두 판도 먹는다"고 거든다. 이에 장한별은 "'전현무계획' 고정 출연자를 한 명 더 뽑아달라. 출연료도 안 받겠다"고 말해 웃음을 안긴다.식사 도중 전현무는 "사실 한별이가 내가 진행한 '히든싱어' 박상민 편에 출연했었다"며 뜻밖의 인연을 언급한다. 이어 "(모창이 안 닮았던데) 왜 나왔어?"라고 농담 섞인 질문을 던진다. 그러자 장한별은 "밴드 활동이 잘 안됐을 때였다"며 말레이시아판 '나는 가수다' 우승부터 현지 드라마와 예능 출연까지 이어진 이력을 공개한다.이를 들은 곽튜브는 호주 치대 입학 사실을 언급하며 놀라워하고, 장한별은 "제가 다닌 학교가 세계 50위권 치과대학"이라고 설명한다. 이어 호주 치과의사의 높은 연봉을 언급하며 자퇴를 결심했던 이유도 털어놓는다.'전현무계획4' 3회는 17일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr