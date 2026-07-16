보이넥스트도어 ‘HOME’ NAVIGATOR ver 콘셉트 포토/ 사진 제공=KOZ

보이넥스트도어 ‘HOME’ NAVIGATOR ver 콘셉트 포토/ 사진 제공=KOZ

그룹 보이넥스트도어가 첫 월드 투어의 포문을 연다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 오는 17일부터 19일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN SEOUL'을 개최한다.보이넥스트도어는 서울 공연으로 첫 월드 투어의 막을 올린다. 이번 공연에서는 지난해 7월 열린 파이널 콘서트 이후 발매된 미니 5집 'The Action'과 정규 1집 'HOME' 수록곡을 포함한 무대를 선보일 예정이다.멤버들은 소속사 KOZ 엔터테인먼트를 통해 "새롭게 선보이는 투어를 원도어(ONEDOOR.팬덤명)가 어떻게 봐주실지 궁금하고 설렌다. 늘 처음이 중요하다고 하는데, 첫 시작을 후회 없이 강렬하게 물들여보겠다"라고 밝혔다.이어 "지난 투어에서 배운 점이 많았던 만큼 이번에는 어떤 성장을 이룰 수 있을지 기대된다. 많은 준비를 거친 만큼 관객분들께 강렬한 추억을 선물해 드리겠다. 기승전결이 살아 있는 공연을 기대해 달라"라고 덧붙였다.보이넥스트도어는 서울과 부산을 시작으로 가나가와, 사가, 오사카, 미야기, 나가노, 치바 등 일본 6개 도시로 발걸음을 옮긴다. 이후 댈러스, 폼파노 비치, 시카고, 뉴욕, 토론토, 밴쿠버 등 북미 지역과 자카르타, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 등 아시아 지역을 찾는다. 총 24개 도시, 35회 규모다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr