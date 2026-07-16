이종현이 '아파트'에서 지성 아역으로 출연했다./사진제공=골드메달리스트

이종현이 '아파트'에서 지성 아역으로 출연했다./사진제공=JTBC

배우 이종현이 JTBC ‘아파트’에서 지성의 아역으로 등장해 깊은 인상을 남겼다.이종현은 지난 11일 첫 방송된 JTBC 새 토일드라마 ‘아파트’에서 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성)의 어린 시절을 연기했다.'아파트'는 아파트에 숨겨진 비자금을 차지하기 위해 입주자대표회장 선거에 뛰어든 전직 조직 보스 박해강이 주민들과 함께 각종 비리를 파헤치는 이야기를 담은 작품이다. 2회 시청률은 전국 기준 5.4%를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.극 중 해강의 어린 시절을 맡은 이종현은 인물이 지닌 상처와 순탄치 않았던 성장 과정을 절제된 눈빛과 섬세한 감정선으로 풀어냈다. 아버지와도 같은 용만(정진영)과의 인연부터 훗날 해강이 내리게 될 선택의 배경을 연결하며 인물의 서사를 입체적으로 완성시켰다.16일 이종현은 소속사 골드메달리스트를 통해 “평소 존경하던 지성 선배님의 아역으로 출연할 수 있어서 영광이었다”며 “선배님의 작품을 보며 열심히 준비했는데 부족한 부분까지도 따뜻하게 봐주셔서 감사하다”고 전했다.이종현은 tvN ‘스터디그룹’(2025) 주연 김세현 역으로 데뷔했다. 이어 tvN ‘신사장 프로젝트’(2025)에서는 전세 사기 가해자로 내몰린 백승무 역을 맡으며 필모그래피를 쌓아가고 있다.한편, 골드메달리스트는 배우 김수현이 이로베와 함께 설립한 연예 기획사다. 현재 설인아, 최현욱 등이 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr