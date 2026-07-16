홍진영, 레이저 리프팅 시술받아…주름도 없이 팽팽하네

가수 홍진영이 피부과를 찾아 얼굴 관리를 받은 근황을 공개했다.홍진영은 자신의 SNS를 통해 "작년 말에 피부과 가고 계속 못 가고 미루다가 거의 반년 만에 다시 만남. 원장님은 여전히 기분 좋은 사람"이라며 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 "간만에 얼굴에 레이저 좀 쐈봤습니다"라며 오랜만에 피부 관리를 받았다고 직접 밝혔다.공개된 사진 속 홍진영은 오프숄더 화이트 상의를 입고 편안한 차림으로 카메라를 응시하고 있다. 화장기 거의 없는 내추럴한 모습에도 매끈한 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다.홍진영은 "자발적으로 내가 인스타 포스팅하고 싶게 만드는 초긍정 대마왕", "실력은 너무 좋으시지만 피부과 원장님들 중 유쾌함 1등이실 듯"이라며 담당 원장에 대한 만족감도 드러냈다. 또 "왜 멀쩡한 사진이 없냐"고 농담을 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담도 전했다.한편, 홍진영은 2007년 그룹 스완으로 데뷔했다. 2009년 솔로곡 '사랑의 배터리'로 솔로 데뷔해 인지도를 높였다. 그러나 2020년 표절 논란으로 자숙의 시간을 가졌고 약 2년 1개월 만에 방송에 복귀했다. 최근에는 화장품 사업가로 변신해 회사를 운영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr