그룹 카드의 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE' 트랙리스트. / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드(KARD)가 데뷔 첫 정규 앨범의 트랙리스트를 공개했다.카드는 16일 공식 SNS를 통해 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'의 트랙리스트를 공개했다.앨범에는 타이틀곡 'Back To Life'를 비롯해 'Armor', 'At Least', 'Signal', 'Always', 'Back To Life (Inst.)' 등 신곡과 BM의 'Move', 제이셉의 'EASY', 전소민의 'Backseat', 전지우의 'Home Sweet Home' 등 멤버별 솔로곡까지 총 10곡이 담긴다.멤버들의 참여도도 눈에 띈다. BM은 앨범 전반의 프로듀싱을 맡았으며, 타이틀곡 'Back To Life'와 수록곡 'Always'에는 멤버 전원이 작사로 이름을 올렸다. 제이셉 역시 여러 수록곡의 작사에 참여했다.이번 앨범은 2024년 발매한 미니 7집 'Where To Now? (Part.1 : Yellow Light)'의 이야기를 잇는 작품이다. 전작이 '어디로 향하는가'라는 질문을 던졌다면, 이번 앨범은 방황 끝에 마주한 답을 주제로 삼았다.카드는 오는 28일 오후 6시 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'를 발매한다. 이후 8월 8일 서울 공연을 시작으로 월드투어 '2026 WORLD TOUR 'NOW HERE''를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr