장항준 감독 / 사진=텐아시아 DB

장항준 감독이 아내 김은희 작가와 함께 출연한 광고의 비하인드 스토리를 공개했다.장항준 감독은 지난 13일 방송된 MBC 라디오 '손석희의 시선집중'에 출연해 신작 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 근황과 함께 광고 촬영 뒷이야기를 전했다.이날 손석희는 "얼마 전 두 부부가 함께 출연한 광고를 봤다"고 언급했고, 장항준은 해당 금융 광고에 출연하게 된 과정을 솔직하게 털어놨다.장항준은 "처음에는 김은희 작가가 부담스럽다며 안 하겠다고 했다"며 "그래서 제가 '제발 하자', '내 부탁이다', '돈을 많이 준단다'라며 애원했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "김 작가가 출연하는 대신 '나는 광고료를 기부하겠다'고 하더라"며 "그래서 저는 '그럼 나는 절반만 기부하겠다'고 타협을 봤다"고 밝혀 폭소를 안겼다.손석희가 "김은희 작가가 참 대단하다"고 칭찬하자 장항준은 "절반만 기부한 저도 대단하지 않냐"고 재치 있게 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.한편 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 약 1700만 관객을 동원하면서 흥행에 성공했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr