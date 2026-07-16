그룹 방탄소년단 'NORMAL' 뮤직비디오 티저. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 수록곡 'NORMAL'의 뮤직비디오를 공개한다.빅히트 뮤직은 16일 "'NORMAL' 뮤직비디오를 17일 오후 1시 스포티파이에서 독점 공개한다"고 밝혔다. 이와 함께 한국어 버전과 인스트루멘털 버전도 함께 발매돼 'NORMAL'은 총 3가지 버전으로 팬들을 만난다.공개에 앞서 이날 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에는 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 영상은 공중화장실을 배경으로 멤버들의 자연스러운 모습을 담았다. 무대 위 화려한 이미지 대신 일상적인 공간에서의 모습을 내세워 곡이 담고 있는 '평범함'의 의미를 암시했다.이번 티저를 통해 지난 14일(현지시간) 미국 일간지 샌프란시스코 크로니클과 뉴욕포스트에 실려 화제를 모았던 광고의 정체도 드러났다. 당시 광고에는 뮤직비디오의 한 장면과 함께 "일각에서 이 상황이 과연 평범한 것인지 의문을 제기하고 있다(Some have questioned whether the situation was entirely normal)"이라는 문구가 담겨 팬들의 다양한 추측을 불러모았다.'NORMAL'은 지난 3월 발표된 정규 5집 '아리랑' 수록곡으로, 일곱 멤버의 일상과 생각을 담아낸 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 41위로 진입했으며, 담백한 보컬과 말하듯 이어지는 싱잉랩으로 호평을 받았다.방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'은 발매 이후 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 기록한 데 이어 최신 차트(7월 18일 자)에서도 25위에 이름을 올렸다. 타이틀곡 'SWIM'은 빌보드 '핫100' 84위로 16주 연속 차트인을 이어가고 있으며, '글로벌 200'에는 'Come Over'를 포함한 5곡, '글로벌(미국 제외)'에는 10곡이 순위권에 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr