피겨 스케이팅 선수 차준환이 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=차준환 SNS

사진=차준환 SNS

피겨 스케이팅 선수 차준환이 근황을 전했다.차준환은 지난 15일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 차준환이 명품 브랜드 L사의 가방을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 스케이트화를 벗은 그는 남다른 비주얼을 뽐내 눈길을 끌었다.앞서 차준환은 오는 8월 열리는 아이스쇼 '나 혼자만 레벨업 on ICE'와 tvN 새 시트콤 '궁전랜드' 출연을 예고했다. 이에 일각에선 "선수 생활을 마무리하는 것이 아니냐"는 반응이 나왔으나, 소속사 측은 "은퇴는 아니다"라고 선을 그었다. 차준환은 지난해 한 방송에서 "나중에 기회가 되면 은퇴 후 배우로 도전해 보고 싶다"고 밝힌 바 있다.한편 차준환은 피겨 스케이팅 선수를 시작하기 전 2006년 MBC 드라마 '기적'으로 데뷔해 2009년까지 아역배우로 활동했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr