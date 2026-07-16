유노윤호가 연기력 논란에 대해 말했다./사진=텐아시아DB

유노윤호가 연기력 논란에 대해 말했다./사진제공=MBC

동방신기 유노윤호가 과거 연기력 논란에 대해 언급했다.지난 15일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'(이하 '라스') 972회는 다~ 씹어뿌쓰요~ 대식가들' 특집으로, 김성령, 유노윤호, 허경환, 풍자가 게스트로 출연했다.2009년 MBC '맨땅에 헤딩'으로 연기를 시작한 유노윤호는 수차례 연기력 논란 끝에 지난해 디즈니 플러스 '파인: 촌뜨기들'로 연기력을 인정 받았다.그는 "대본 리딩 제안이 왔는데, 오디션인 줄 모르고 준비가 안 된 상태에서 갔다. 감독님이 부족한 거 같다고 했고, 한 번만 더 기회를 달라고 했다. 감독님이 2주의 시간을 줘서 다음날 바로 목포로 갔다"며 2주 동안 목표 유학을 하며 현지 표현법과 사투리를 연구했다고 밝혔다.이후 다시 감독님을 만나 '합격'을 받아냈다는 유노윤호. 그는 "선배님들의 호흡을 보고 싶어서 전체 대사를 외워갔다. 그걸 보고 선배님들과 감독님께서 놀라셨다"고 말했다.과거 연기력 논란에 대해서도 언급했다. 그는 "난 연기로는 더 이상 내려갈 곳이 없다"며 '맨땅에 헤딩' 속 발연기를 언급했고, "그때도 대본을 대 외웠다. 연기를 몰랐을 뿐이다"고 해명했다.유노윤호는 '맨땅에 헤딩'에서 논란이 된 장면에 대해 "연기에 대한 스킬도 없고 패기만 넘쳤다. 중심을 잡아야 하는데 노하우가 없었다. 느낌표, 마침표 다 지키려고 했다"며 "이때의 제가 있었기에 지금의 제가 있는 거라고 생각한다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr