신동엽의 딸 신지효가 고등학교 졸업식날 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=신동엽 딸 SNS

사진=신동엽 딸 SNS

방송인 신동엽의 딸이 서울대학교 입학 후 처음으로 공연에 참여한다.신지효는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "D-1!!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진은 신지효가 참여하는 공연의 포스터. 그는 "입학 후 올리는 첫 공연"이라며 "열심히 준비했다. 많이 보러 와 달라"고 말했다. 이에 아빠 신동엽과 엄마이자 서울대학교 동문인 선혜윤 PD가 공연장에 모습을 보일지 주목된다.신지효는 지난해 12월 서울대학교와 한국예술종합학교에 합격했다는 소식이 전해지면서 화제를 모았다. 그는 두 학교 중 서울대학교 사범대학 체육교육과를 최종 선택했다.한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 신지효 양, 아들 신규완 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr