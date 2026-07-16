이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘핫이슈지’

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개그우먼 이수지 측이 공무원 패러디 영상 속 ‘재선거’ 장면 논란에 대해 사과했다.이수지가 운영하는 유튜브 채널 ‘핫이슈지’는 지난 14일 ‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기’ 영상을 공개했다. 이수지는 영상에서 새내기 공무원 김지영으로 분해 악성 민원과 과도한 업무에 시달리는 현실을 담아냈다.영상 속에는 악성 민원에 시달리는 공무원의 모습을 그리는 과정에서 “재선거”라는 외침이 등장했다. 해당 장면을 두고 정당한 시위를 악성 민원처럼 묘사한 것 아니냐는 비판이 제기되며 논란이 이어졌다..결국 제작진은 문제가 된 장면을 삭제했고, 이후 해당 영상의 댓글을 통해 사과문을 올렸다. 제작진은 “특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도가 아니었다”고 밝혔다.제작진은 “사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었다”며 “출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하다”고 설명했다.이어 “이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다”고 사과했다.하지만 삭제 장면을 둘러싼 논란은 이어지고 있다. 일부 네티즌들은 “편집하고 댓글을 지운다고 없던 일이 되냐”, “출연진과 무관하다는 해명이 이해되지 않는다”, “풍자가 아니라 선을 넘었다” 등의 반응을 보이며 비판했다.안녕하세요. 핫이슈지 제작진입니다.먼저, 해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.많은 분들께서 지적해 주신 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니었습니다.그러나 사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었습니다.이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며, 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제입니다. 이로 인해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각합니다.이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠습니다.다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr