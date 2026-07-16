15일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

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'나는 SOLO' 32기 상철이 옥순에게 거절당한 뒤 결국 눈물을 쏟았다.15일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 극명히 엇갈리는 32기 출연진들의 러브라인이 공개됐다.4일 차 낮, 여자들의 첫 데이트 선택이 진행됐다. 여성 출연자들은 피크닉 바구니를 들고 원하는 남성의 곁으로 향했다. 영숙은 영식을 선택했고 영식은 "영숙 님이 와주셔서 다행"이라며 반가워했다. 정숙은 자신에게 꾸준히 호감을 보여온 영호를 택했다. 영호 역시 "많이 보고 싶었다"며 미소를 지었다. 순자는 영식 대신 경수를 선택했고, 영자는 영철에게 향했지만 다소 굳은 표정을 보였다. 이어 옥순은 광수, 현숙과 정희는 모두 경수를 택했다. 경수는 세 여성의 선택을 받으며 3:1 데이트를 확정한 반면, 영수와 상철은 끝내 선택받지 못해 아쉬움을 남겼다.피크닉 데이트에 나선 영식과 영숙은 자연스럽게 대화를 이어갔다. 영숙은 "영식 님이랑 같이 있어서 행복하다"며 적극적으로 호감을 표현했고, 영식 역시 이상형과 종교, 결혼관 등 현실적인 이야기를 나누며 "서로 충분히 맞춰갈 수 있다"는 생각을 전했다. 특히 영숙이 "순자 님과 더 이야기해야 하지 않느냐?"고 묻자 영식은 "'더 안 해도 괜찮을 것 같다'"고 답하며 영숙에게 한층 기운 마음을 내비쳤다.반면 경수는 세 돌싱녀와 큰 진전 없는 대화를 나누며 데이트를 마쳤다. 현숙은 "이제는 (경수 님을) 접어야 할 것 같다. 나한테 보내는 시그널이 전혀 없었다"며 아쉬움을 표현했다. 영호와 정숙의 1:1 데이트도 관계 진전으로 이어지지 못했다. 정숙이 "큰 설렘을 받지 못했다"고 솔직하게 털어놓자 영호는 씁쓸하게 데이트를 마무리했다. 반면 옥순과 광수는 대화가 잘 통하는 모습을 보였다. 광수는 "걸리는 거 없으면 나한테 와"라며 적극적으로 다가갔고, 옥순 역시 "나랑 잘 맞는 분인 것 같다"고 말하며 호감을 키웠다.고독 정식을 먹은 뒤 상철은 옥순과 거리를 두기 위해 홀로 시간을 보냈다. 여자 숙소 근처에 혼자 앉아 있던 상철을 본 순자와 경수는 "아직 끝나지 않았다. 포기하지 말자. 상철아!"라며 위로했다. 상철은 "옥순 님이 답을 준다고 하셔서 기다리고 있다. 답을 듣고 움직이는 게 예의 아닐까?"라고 털어놨다. 이어 영철까지 상철을 다독이자 감정이 북받친 상철은 결국 눈물을 보였다. 이후 인터뷰에서 그는 "인생이란 게 참 고독한 것 같다. 결혼하면서 가정을 만들었지만 이혼하면서 가정이 없어졌다. 지독하게 고독하다"이라며 씁쓸한 심경을 전했다.한편 옥순은 여자 숙소에서 정숙에게 고민을 털어놨다. 정숙은 상철과 광수 사이에서 고민하는 옥순에게 "광수 님과 현실적인 조건 면에서 더 잘 맞지 않아?"라며 "마음이 정리됐다면 상철 님에게 직접 이야기하는 게 맞을 것 같다"고 조언했다.어수선한 분위기 속 제작진은 "오늘 오후 6시에 남자들의 데이트 선택 결과를 공개하겠다"는 안내문을 전달했다. 이후 공개된 선택 결과에서 영숙은 영식과 영수의 선택을 받았고, 정숙은 앞서 관계를 정리했던 영호와 다시 데이트하게 됐다.영자는 영철, 옥순은 광수의 선택을 받아 또 한 번 '1:1 데이트'를 하게 됐으며, 현숙 역시 원픽인 경수와 단둘만의 시간을 보내게 됐다. 반면 옥순과 거리를 두고 있던 상철은 정희를 선택하는 반전을 보였다. 방송 말미 공개된 예고편에는 '슈퍼 데이트권'을 두고 경쟁하는 32기의 모습이 담겨 다음 방송에 대한 기대를 높였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr