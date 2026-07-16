이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘미선임파서블’

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개그우먼 박미선이 14만 9000원짜리 호텔 망고빙수 앞에서 놀라움을 감추지 못했다.16일 ‘미선임파서블’ 채널에는 “한 그릇에 14만 9천원?! 호텔 망고빙수 다 털어봤습니다 (feat. 김호영)”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 박미선은 김호영과 함께 호텔 망고빙수 리뷰에 나섰다. 두 사람이 처음 마주한 호텔 망고빙수 가격은 13만 원.박미선은 “가격은 좀 사악하다”고 놀랐고, 김호영은 “가격이 점점 오른다. 근데도 없어서 못 먹는 경우가 많다”고 설명했다.이어 김호영은 “빙수 가격대로 맛이 비례해야 하는 건 아니지만 5성급 호텔의 뷰와 자리, 서비스 등 여러 가지를 포함하는 것”이라며 고가 빙수의 이유를 짚었다.마지막으로 가장 비싼 가격인 14만 9천원 짜리 빙수를 시식하게 된 박미선은 화려한 망고 비주얼에 입을 다물지 못했다. 그는 “너무 예쁘다”, “건드리기 너무 아깝다”라고 감탄했다. 김호영은 “13만 원 값 한다”고 말하며 만족감을 드러냈다.노란 제주 애플망고가 빙수 위를 가득 채운 모습을 본 박미선은 “망고가 얼마나 들어있는 거냐”고 물었고, 직원은 “제주산 애플망고 두 개 분량이 들어간다”고 답했다.또한 박미선은 망고 빙수 시식을 하면서 "폭포처럼 (시럽이) 흐르는 거 봤냐"라며 "너무 맛있다", "얼음이 눈같이 뽀드득뽀드득 소리 같다"라고 극찬했고, 정호영 또한 "느끼하지 않고 부드럽고 상큼하다"라고 평가했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr