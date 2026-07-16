이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

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배우 선우용여가 절친 전원주를 위해 하루 400만 원짜리 제주 호캉스를 준비했다.16일 ‘순풍 선우용여’채널에는 "제주에서 제일 비싼 호텔 갔다 눈물 콧물 흘린 82세 선우용여와 87세 전원주 (럭셔리 5성급)”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 선우용여는 전원주와 제주를 찾은 이유에 대해 “언니가 돈이 아까워서 못 다니잖아. 그러니까 좀 내 거에 얹어서 호강 좀 시켜볼까 했다”고 말했다.이어 “좋은 것도 먹고 좋은 데도 가보고 죽어야 하지 않겠냐. 우물 안의 개구리로 살다 가면 안 된다”고 전원주를 향한 마음을 드러냈다.두 사람은 제주에서 식사를 즐긴 뒤 최고급 호텔로 향했다. 탁 트인 전망과 고급스러운 시설을 본 전원주는 “꿈이야 생시야, 하와이에 온 줄 알았다”며 감탄했다.선우용여는 “나이 먹으면 돈 쓸 줄 알아야 한다. 내가 돈 쓰는 만큼 대접받지 않았느냐”며 “이런 데 쓰는 돈은 괜찮다”고 말했다.제작진이 하루 숙박비가 400만 원이라고 알리자 전원주는 놀랐고, 선우용여는 “아깝지 않다”고 답했다.이후 두 사람은 호텔에서 식사와 다양한 체험을 즐기며 특별한 시간을 보냈다. 선우용여는 “언니는 평생 아끼며 살았지만 이제는 본인 건강을 위해 돈을 쓰며 살았으면 좋겠다”고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr