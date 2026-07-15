윤종신, 전미라 / 사진 = 전미라 SNS

가수 윤종신의 아내이자 전 테니스 선수 전미라가 훌쩍 자란 자녀들의 근황을 전했다.15일 전미라는 자신의 SNS에 "얼마만의 가족 사진인지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 훌쩍 자란 자녀들 사이에서 흐뭇한 미소를 짓는 윤종신 전미라 부부의 모습이 담겼다.특히, 훤칠한 세 남매의 기럭지가 눈길을 끌었다. 세 자녀는 윤종신을 훌쩍 뛰어넘는 큰 키를 자랑해 놀라움을 안겼다. 장성한 아들은 현역 아이돌과 견줘도 손색없는 비주얼을, 두 딸은 전미라의 탄탄한 보디라인을 쏙 빼닮은 모델 비율로 시선을 사로잡았다.한편, 윤종신 전미라 부부는 2006년 결혼해 이듬해 장남 라익군을 얻었다. 두 사람은 2년 후 연년생 라임 양, 라오 양을 품에 안으며 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr