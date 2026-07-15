'그대에게 드림'에서 주이재 역을 맡은 이혜리 / 사진=ENA

'그대에게 드림'에서 주이재 역을 맡은 이혜리 / 사진=ENA

가수 겸 배우 이혜리의 주연작 '그대에게 드림'이 방영 첫 주 2%대 시청률을 기록하며 아쉬움을 남겼다. 이는 전작 '닥터 섬보이' 최종회 시청률(5.9%)의 절반에도 못 미치는 수치다.지난 13일 첫 방송된 ENA '그대에게 드림'에서 이혜리는 15년 만에 첫사랑 우수빈(황인엽 분)과 재회하며 삶이 흔들리는 주이재 역을 맡았다. '그대에게 드림' 1, 2화는 각각 2,7%, 2.8%의 시청률을 기록했다.학창 시절 주이재(이혜리 분)는 영화감독이라는 꿈을 향해 나아가며 우수빈과 소중한 시간을 쌓아갔다. 그러나 15년 후 성공한 영화감독이 된 이재는 다시 나타난 수빈에게 거리를 두고, 함께 영화를 만들자는 제안도 받아들이지 않았다. 과거와 달라진 두 사람의 관계가 어떤 사연을 품고 있을지 궁금증을 자아냈다.이어 주이재가 꿈을 접게 된 사연도 공개됐다. 실기시험 당일 꿈을 포기하려는 수빈을 찾아가던 이재는 교통사고를 당했고, 의식을 잃은 사이 아버지와 사별했다. 이후 오랜 재활 치료를 이어가며 결국 영화감독이라는 꿈도 포기할 수밖에 없었다.이혜리는 주이재의 15년 서사를 안정적으로 그려냈다. 꿈과 사랑으로 빛나던 10대 시절부터 현실의 무게를 안고 살아가는 30대의 모습까지 자연스럽게 표현하며 인물의 변화를 설득력 있게 담아냈다. 특히 첫사랑을 향한 미련과 상처, 후회를 섬세하게 그려내며 주이재의 감정선에 힘을 보탰다.한편 '그대에게 드림'은 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr