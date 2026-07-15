이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 가수 이소라가 6년 칩거를 끝낸 이유를 밝혔다.15일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 7년 만에 돌아온 가수 이소라가 출연했다.이날 유재석은 긴 공백기를 보낸 이유를 물었고, 이소라는 성대결절을 겪었던 당시를 떠올렸다.이소라는 “9년 전 ‘비긴 어게인’ 촬영 당시 바람이 너무 찼다. 그날 밤 새벽까지 혼자 뜰에서 꽃도 보고 달도 보며 시간을 보냈는데 다음 날 아침 목 상태가 정상이 아님을 감지했다”라고 말했다.이어 “성대결절이 될 거라고 생각을 못 했다. ‘노래가 왜 이렇게 안 되지’라고만 생각했다”라며 당시를 회상했다.그는 “노래를 할 수 없을 정도로 안 좋아서 집에서 너무 우울한 채로 ‘난 이대로 노래를 못하는 건가’라면서 병원도 안 갔다”라며 “의사 선생님 목소리로 ‘안 좋습니다’라고 듣는 게 무서웠다”라고 털어놨다.이후 이소라는 6년 동안 집에서 칩거하며 방송 활동을 쉬었다고. 그는 “집에서 살림했다”라며 “공연은 1년에 한 번 했다. 그전부터 계약이 돼 있었다. 안 그랬으면 그것도 안 나갈 뻔했다. 미리 계약해 주셔서 고맙다”라고 말했다.이어 “신발 신고 엘리베이터 타고 내려가는 게 1년에 한 번인 거다”라며 “TV도 안 봤다. 다들 좋은 모습, 밝은 모습만 보이니까 ‘나만 너무 힘든가’라는 생각이 들어 다 피하게 됐다”라고 밝혔다.6년 칩거를 끝낸 이유에 대해서 그는 “아팠던 게 계기였다. 몸이 너무 아팠다. 살이 90kg에서 100kg 정도 나갔다”라며 “혈압이 높아서 숨도 못 쉬고 잠도 제대로 못 잤다. 잘 일어서지도 못할 정도였다”라고 말했다.이어 “끔찍했다”라며 “그것 때문에 병원에 가게 됐다. 혈압이 190이 넘었다. 그때부터 정신을 차리게 됐다”라고 밝혔다.이소라는 “목 상태가 어떻든 살아야 하니까. 내가 살려면 밖에 나가야 했고, 노래를 해야 한다는 생각에 그때부터 집 밖으로 나가게 됐다”라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr