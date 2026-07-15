이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 유재석이 국내 마약 범죄의 심각성에 충격을 감추지 못했다.15일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 마약범죄수사계 손희민 경감이 출연해 최근 급증하고 있는 마약 범죄의 실태와 수사 현장의 이야기를 전했다.이날 방송에서 손 경감은 국내 마약 문제를 설명하던 중 “우리나라가 마약 청정국 지위를 잃은 지 오래됐다”는 이야기를 꺼냈다. 특히 지난해 기준 전체 마약 사범 가운데 59.4%가 2030 세대라는 사실을 언급하며 갈수록 낮아지는 연령대에 대한 우려를 나타냈다.유재석은 예상보다 가까워진 마약 범죄 현실에 놀라움을 감추지 못했다. 손 경감은 “저연령화는 뚜렷한 추세”라며 “미국 필라델피아 마약 거리 좀비랜드가 우리나라에서도 펼쳐질까 봐 걱정되는 상황”이라고 경고했다.마약 접근성이 높아진 배경으로는 가격 하락이 꼽혔다. 손 경감은 “마약의 단가가 많이 내려가지 않았나. 예를 들어 필로폰의 경우 1회 투약분 가격이 2, 3만 원 정도다”라고 설명했다.이어 “어떤 분들은 마약이 피자 한 판 값이라고 얘기하는 분들도 계시더라”며 “심리적 장벽이 낮아지고 접근성이 좋아지는데 가격까지 떨어지면서 많이 접근할 환경이 만들어졌다”고 덧붙였다.특히 손 경감은 마약 수사의 전문성을 높이기 위해 직접 변호사 자격증까지 취득한 과정도 공개했다. 그는 과거 금융 범죄 수사를 담당하며 법률 전문성의 필요성을 느꼈고, 이후 로스쿨에 진학해 변호사 자격을 얻었다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr