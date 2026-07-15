LE SSERAFIM, ILLIT and KATSEYE / BELIFT LAB, SOURCE MUSIC and HYBE x Geffen Records

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 4주 연속 진입했다.14일(한국시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 18일 자)에 따르면 'ICONIC BY MISTAKE'는 '핫 100' 60위를 기록했다. 이 곡은 지난달 차트에 38위로 진입한 이후 4주 연속 차트에 이름을 올렸다.글로벌 차트에서도 존재감을 보였다. 'ICONIC BY MISTAKE'는 빌보드 '글로벌 200' 38위, '글로벌(미국 제외)' 37위를 기록했다. 두 차트는 전 세계 200여 개 국가·지역의 스트리밍과 다운로드 수치를 집계해 순위를 산정한다.스포츠 콘텐츠에도 활용됐다. 미국 메이저리그 공식 방송 채널 MLB 네트워크는 지난 13일 공개한 'MLBx: All-Star 3-on-3' 하이라이트 영상의 배경음악으로 해당 곡을 사용했다. 해당 영상은 공개 하루 만에 MLB 네트워크 인스타그램에서 조회 수 226만 회를 기록했다.이번 프로젝트는 하이브 산하 레이블 간 협업으로 진행됐다. 퍼포먼스는 빌리프랩, 비주얼 크리에이티브는 쏘스뮤직, A&R은 하이브-게펜 레코드가 담당했다. 하이브 뮤직그룹은 프로젝트의 기획 및 운영을 지원했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr