비비와 유승호가 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 유승호가 다섯 살 연하인 가수 비비를 '사랑둥이'라고 표현하며 애정을 전한다./사진제공=EBS

배우 유승호가 다섯 살 연하인 가수 비비를 '사랑둥이'라고 표현하며 애정을 전한다.오는 16일 오후 10시 50분 방송되는 EBS 창사특집 '최후의 인류'에서는 유승호와 비비를 비롯한 7명의 대원이 생명이 사라진 황무지에서 마지막 생존 미션을 수행한다.미션에 앞서 대원들은 서로의 첫인상과 함께 지내며 달라진 모습을 이야기하고, 각자의 특징을 담은 별명을 지어주는 시간을 갖는다.유승호는 비비를 향해 "사랑둥이이자 분위기 메이커"라고 말하며 '둥이'라는 별명을 선물한다. 1993년생인 유승호와 1998년생인 비비는 다섯 살 차이다.장동선 박사는 이은지에게 "처음에는 새침한 소녀 같은 느낌이었지만, 함께할수록 다른 사람의 마음을 잘 읽고 모든 상황을 잘 파악해 모두의 세상을 함께 보는 사람"이라며 '모세'라는 별명을 붙인다.장홍제 박사는 김한결 박사를 '라라', 이은지는 이낙준에게 '핫팩'이라는 별명을 지어준다. 장홍제 박사는 '길리보이', 장동선 박사는 '세균맨'이라는 별명을 얻고, 이은지는 유승호에게 '유조팝'이라는 애칭을 붙여 웃음을 안긴다.이후 대원들은 바이오스피어2 내 미지의 공간인 'LEO'에서 마지막 미션에 돌입한다. 유기물이 없는 황무지에 생명을 되살려 씨앗을 싹틔워야 하는 과제가 주어진다.미션이 시작되자 대원들은 쉽게 해답을 찾지 못한 채 서로 다른 의견을 내놓으며 고심한다. 특히 유승호와 비비는 공중에 매달린 상태에서 임무를 수행하던 중 예상치 못한 돌발 상황까지 맞닥뜨리며 긴장감을 더한다.EBS 창사특집 '최후의 인류' 7화 '우리가 딛고 선 땅' 편은 16일 오후 10시 50분 EBS 1TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr