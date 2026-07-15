/ 사진=이수지 유튜브 채널 '핫이슈지'

/ 사진=이수지 유튜브 채널 '핫이슈지'

코미디언 이수지가 이번에는 공무원의 현실을 풍자했다.14일 이수지가 운영하는 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상은 페이크 다큐멘터리 형식으로 1년 차 공무원 김지영의 하루를 담았다.출근하자마자 김지영은 반바지를 입었다는 이유로 팀장의 지적을 받았다. 업무 시작 전부터 등본 발급을 요구하는 민원인은 "앉아 있는 김에 해주면 되지 않느냐", "내가 세금을 얼마나 냈는데 이것 하나 못 해주느냐"며 막무가내로 항의했다.업무와 무관한 질문도 이어졌다. 버스 노선을 묻거나 프로필 사진을 골라달라는 민원인까지 등장했고, 영상은 이를 '프리스타일 민원 배틀'이라고 표현했다.혼인신고를 하러 온 예비부부도 황당한 민원을 제기했다. 남성은 "결혼하는데 축하도 안 해주냐"고 불만을 드러냈고, 신고를 마친 뒤 김지영이 "두 분이 정말 잘 어울린다"고 축하하자 이번에는 예비신부가 "눈웃음을 왜 치냐"며 혼인신고를 취소해달라고 항의했다.점심시간에는 공무원의 빠듯한 현실도 담겼다. 외식 대신 도시락으로 식사를 해결한 김지영은 월급이 입금된 계좌를 확인하며 "이번 달에는 초과근무를 많이 해서 내일은 계란 프라이까지 추가해 먹을 수 있을 것 같다"고 기뻐했다. 통장에는 200만원가량의 월급이 찍혀 있었다.특히 "승진 기념으로 테이크아웃 커피를 마셨다가 '공무원이 무슨 세금으로 커피를 마시냐'는 민원을 받은 뒤 사무실에서 직접 커피를 타 마신다"는 설정도 눈길을 끌었다.영상 후반에는 본업인 민원 업무 외에도 홍보 영상 제작까지 떠맡는 모습이 그려졌다. 팀장은 충주시 유튜브 채널 운영자인 '충주맨'을 언급하며 기획과 촬영, 편집, 출연까지 모두 맡겼고, 김지영은 직접 랩과 춤을 선보이며 영상을 완성했다.영상은 공개 하루 만에 조회수 55만 회를 넘기며 화제를 모았다. 댓글에는 "영상은 순한 맛이다. 현실은 더 심하다", "축하 안 해줬다고 민원 넣는 건 실제로 있다", "공무원도 세금을 내는 시민인데 '내 세금으로 월급 받는다'는 말은 이해하기 어렵다", "공무원 현실을 잘 담아냈다" 등 반응이 이어졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr