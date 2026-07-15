소유진 / 사진 = 소유진 SNS

배우 소유진이 남다른 재력을 과시했다.14일 소유진은 자신의 SNS에 "멋진 작품들과 함께 기분 좋은 미용실"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 소유진은 럭셔리한 헤어샵을 찾아 트렌디한 헤어 번 스타일에 도전했다. 그는 또렷한 이목구비와 주름기 하나 없는 탄탄한 피부로 나이가 믿기지 않는 동안 비주얼을 자아내 감탄을 샀다.특히, 그의 착용한 악세서리가 눈길을 끌었다. 사진 속 소유진은 골드 시계와 체인 디자인의 목걸이를 매치해 특유의 우아한 매력을 더했다. 그는 캐주얼한 옷 차림에도 명품 악세서리를 여러 개 두른 모습으로 남다른 재력을 자랑했다.앞서, 소유진의 남편 백종원 대표의 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아는 지난해 연결 기준 영업손실 237억 원을 기록하며 적자로 전환한 바 있다. 더본코리아는 올해 1분기에도 69개 폐점을 기록하며 감소세를 보였다.한편 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 그는 MBC 관찰 예능 '오은영 리포트 - 결혼지옥'에서 MC로 활약 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr