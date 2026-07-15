육중완 / 사진 = 올끌 유튜브 채널

육중완 / 사진 = 데프콘 유튜브 채널

가수 육중완이 MBC 예능 '나 혼자 산다' 출연 당시 거주하던 옥탑방 건물을 매입할 기회를 놓쳤던 사연을 공개했다.14일 유튜브 채널 '데프콘 TV'에는 '와'라는 숏폼 영상이 게재됐다. 이날 게스트로 출연한 육중완은 과거 거주했던 망원동 옥탑방을 언급하며 "그때 집주인이 저한테 건물을 8억 5000만 원에 주겠다고 했다. 1층부터 4층, 옥탑까지 건물 전체를 말하는 거였다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.데프콘은 "(건물 시세가) 지금은 50억 정도 되겠다"며 놀라움을 금치 못했다. 육중완 역시 "한 40억 됐다더라"며 씁쓸함을 표했다. 이어 그는 "그때는 돈이 없었고 대출이 무서웠다. 집주인도 '중완이 너라면 주고 싶다'고 했는데 결국 못 샀다"고 아쉬움을 전했다.앞서 육중완은 2015년 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 망원동 옥탑방에서의 소탈한 일상을 공개해 큰 사랑을 받은 바 있다.한편 육중완은 2016년 동갑내기 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 그는 밴드 '장미여관'의 보컬로 활약했으나 해체 이후 강준우와 함께 2인조 밴드 '육중완밴드'를 결성해 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr