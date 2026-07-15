배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 약 1년 4개월 만에 공식 활동에 나섰다./사진=SNS 갈무리

배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 약 1년 4개월 만에 공식 활동에 나섰다./사진=SNS 갈무리

배우 김수현이 광고 촬영을 시작으로 약 1년 4개월 만에 공식 활동에 나섰다.필리핀 패션 브랜드 '벤치'(BENCH) 창립자 겸 CEO 벤찬은 지난 14일 자신의 SNS에 "벤치 가족과 다시 함께하게 됐다"는 글과 함께 김수현의 광고 촬영 현장 사진을 공개했다.사진 속 김수현은 브랜드 관계자로부터 꽃다발을 받은 뒤 브이(V) 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. 변함없는 비주얼도 눈길을 끈다.앞서 김수현의 소속사 골드메달리스트는 지난달 "김수현이 14일 벤치 광고 촬영에 참여한다"고 밝혔다. 김수현은 2024년에 이어 다시 한번 해당 브랜드 모델로 발탁됐다. 이번 촬영은 지난해 3월 이후 처음 소화한 공식 일정이다.김수현은 고 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹이 제기된 이후 활동을 사실상 중단했다. 그는 기자회견을 통해 김새론과 교제한 사실은 인정했지만, 성인이 된 뒤 교제를 시작했다고 반박했다. 또 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의와 고인의 유족 등을 명예훼손 혐의로 고소했다.수사 과정에서는 의혹의 근거로 제시된 음성 파일이 생성형 인공지능(AI)으로 만들어진 조작물이며, 김수현과 김새론의 카카오톡 대화 내용 역시 위조된 것으로 판단됐다.김세의는 지난달 23일 정보통신망법상 허위 사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹 처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등), 강요미수, 협박 등의 혐의로 구속기소 됐다.이와 관련해 골드메달리스트는 "마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다"며 "그동안 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr