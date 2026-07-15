이소라가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

이소라가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

가수 이소라가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 6년간 은둔 생활을 이어간 이유를 밝힌다.15일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 351회에는 마약 범죄 수사의 최전선을 지키는 형사 손희민, 티빙(TVING) 야구 해설위원 황재균·윤석민·정근우·이택근, 정일영 교수 그리고 7년 만에 돌아온 가수 이소라가 출연한다.25년 전 '이소라의 프로포즈'에서 유재석을 게스트로 만났던 이소라가 이번에는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 게스트로 출연한다. 이소라는 과거 가사를 잊어버려 화제를 모았던 유재석의 무대 비하인드를 언급하며 웃음을 안긴다. 이어 이소라가 "방송에 나온다면 '유 퀴즈'가 좋겠다고 생각했다"고 말하자 유재석은 "25년 전에 저를 안아주셨듯이 오늘은 제가 안아드리겠다"고 화답한다.이소라는 6년여의 공백기를 보내게 된 이유와 다시 활동을 시작하게 된 계기도 전한다. 성대 결절로 활동을 중단했던 당시를 돌아보며 "체중이 90~100kg까지 늘고 혈압이 190까지 나왔다"고 밝힌다. 이어 삶의 변화를 결심하게 된 과정과 최근의 일상에 대해서도 솔직하게 털어놓을 예정이다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 351회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr