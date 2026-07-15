덱스 / 사진 = 덱스 SNS

방송인 겸 덱스가 오랜만에 근황을 전했다.14일 덱스는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 흰 티와 청바지를 매치한 캐주얼룩을 입고 거울 셀카를 남기는 덱스의 모습이 담겼다. 이날 그는 지난 한 달 간의 공백기가 무색한 변함없는 비주얼로 감탄을 샀다.특히, 그의 한층 듬직해진 실루엣이 눈길을 끌었다. 사진 속 덱스는 탄탄한 팔뚝 근육과 태평양 같은 시원한 어깨 라인을 자랑해 남성미를 더했다. 그는 특수부대 UDT 출신답게 활동 중단 선언 후 운동에 전념한 듯한 모습으로 소식을 전해 반가움을 더했다.앞서 덱스는 지난 6월 116만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '덱스 101' 활동 잠정 중단 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "이유는 여러 있다. 여러 가지 종합해봤을 때 조금 더 좋은 걸 보여드리기 위해서는 잠깐 쉬어가는 게 맞겠다는 결심을 했다"고 털어놨다.한편, 덱스는 넷플릭스 예능 '솔로지옥2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 그는 예능 '피의 게임2', '태어난 김에 세계일주', '언니네 산지직송' 등 다양한 예능에서 활약했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr