'경주기행'이 8월 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

'경주기행'이 8월 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '경주기행'(감독 김미조)이 오는 8월 26일 개봉을 확정하고 포스터 2종을 공개했다. 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 네 모녀로 호흡을 맞춰 8년간 준비한 복수에 나선다. 평범한 가족여행을 가장해 살인범을 납치한다는 설정이 눈길을 끈다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 공개된 포스터는 평범해 보이는 가족의 모습과 그 이면에 숨겨진 복수 계획을 대비시켜 묘한 긴장감을 자아낸다.첫 번째 포스터에는 노란 봉고차에 오른 네 사람의 각기 다른 모습이 담겼다. 묵주를 쥔 채 기도하는 엄마 옥실(이정은 분)부터 운전대를 잡고 눈치를 살피는 첫째 장주(공효진 분), 알리바이용 일회용 카메라를 테스트하는 둘째 영주(박소담 분), 홀로 태평하게 단잠에 빠진 셋째 동주(이연 분)까지 서로 다른 성격을 엿볼 수 있다. 얼핏 평범한 가족여행처럼 보이지만 이들 사이에 놓인 사람 형태의 붉은 실루엣과 "살인범을 납치했다"라는 문구가 예측하기 어려운 사건의 시작을 알린다.두 번째 포스터는 경주의 대표 유적지 중 하나인 동궁과 월지를 배경으로 환하게 웃으며 기념사진을 찍는 네 모녀를 포착했다. 'FAMILY' 단체 티셔츠를 맞춰 입고 다정하게 포즈를 취한 모습은 겉보기에는 더없이 화목하지만, 그 이면에는 8년간 준비한 복수 계획이 숨어 있다. 여기에 '여행은 알리바이, 목적은 복수. 살인범을 납치했다'라는 문구와 핏자국이 더해져 이들의 '죽이는' 가족여행이 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 높인다.이정은은 '좀비딸', '낮과 밤이 다른 그녀', '기생충' 등 영화와 드라마를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여왔다. 공효진은 '윗집 사람들', '동백꽃 필 무렵', '질투의 화신' 등을 통해 특유의 자연스러운 생활 연기로 사랑받았다. 박소담은 '이재, 곧 죽습니다', '기생충', '검은 사제들'에서 섬세한 감정 연기를 선보였고, 이연은 '21세기 대군부인', '절해고도', '소년심판' 등에서 자신만의 존재감을 쌓아왔다.'경주기행'은 데뷔작 '갈매기'로 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 개봉 전 하와이 국제영화제와 피렌체 한국영화제 등에 초청되며 해외 관객들과 먼저 만났다.이정은, 공효진, 박소담, 이연의 가족 복수극 '경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr