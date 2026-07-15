영화 '경주기행'(감독 김미조)이 오는 8월 26일 개봉을 확정하고 포스터 2종을 공개했다. 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 네 모녀로 호흡을 맞춰 8년간 준비한 복수에 나선다. 평범한 가족여행을 가장해 살인범을 납치한다는 설정이 눈길을 끈다.
'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 공개된 포스터는 평범해 보이는 가족의 모습과 그 이면에 숨겨진 복수 계획을 대비시켜 묘한 긴장감을 자아낸다. 첫 번째 포스터에는 노란 봉고차에 오른 네 사람의 각기 다른 모습이 담겼다. 묵주를 쥔 채 기도하는 엄마 옥실(이정은 분)부터 운전대를 잡고 눈치를 살피는 첫째 장주(공효진 분), 알리바이용 일회용 카메라를 테스트하는 둘째 영주(박소담 분), 홀로 태평하게 단잠에 빠진 셋째 동주(이연 분)까지 서로 다른 성격을 엿볼 수 있다. 얼핏 평범한 가족여행처럼 보이지만 이들 사이에 놓인 사람 형태의 붉은 실루엣과 "살인범을 납치했다"라는 문구가 예측하기 어려운 사건의 시작을 알린다.
두 번째 포스터는 경주의 대표 유적지 중 하나인 동궁과 월지를 배경으로 환하게 웃으며 기념사진을 찍는 네 모녀를 포착했다. 'FAMILY' 단체 티셔츠를 맞춰 입고 다정하게 포즈를 취한 모습은 겉보기에는 더없이 화목하지만, 그 이면에는 8년간 준비한 복수 계획이 숨어 있다. 여기에 '여행은 알리바이, 목적은 복수. 살인범을 납치했다'라는 문구와 핏자국이 더해져 이들의 '죽이는' 가족여행이 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 높인다.
이정은은 '좀비딸', '낮과 밤이 다른 그녀', '기생충' 등 영화와 드라마를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여왔다. 공효진은 '윗집 사람들', '동백꽃 필 무렵', '질투의 화신' 등을 통해 특유의 자연스러운 생활 연기로 사랑받았다. 박소담은 '이재, 곧 죽습니다', '기생충', '검은 사제들'에서 섬세한 감정 연기를 선보였고, 이연은 '21세기 대군부인', '절해고도', '소년심판' 등에서 자신만의 존재감을 쌓아왔다.
'경주기행'은 데뷔작 '갈매기'로 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 개봉 전 하와이 국제영화제와 피렌체 한국영화제 등에 초청되며 해외 관객들과 먼저 만났다.
이정은, 공효진, 박소담, 이연의 가족 복수극 '경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 공개된 포스터는 평범해 보이는 가족의 모습과 그 이면에 숨겨진 복수 계획을 대비시켜 묘한 긴장감을 자아낸다. 첫 번째 포스터에는 노란 봉고차에 오른 네 사람의 각기 다른 모습이 담겼다. 묵주를 쥔 채 기도하는 엄마 옥실(이정은 분)부터 운전대를 잡고 눈치를 살피는 첫째 장주(공효진 분), 알리바이용 일회용 카메라를 테스트하는 둘째 영주(박소담 분), 홀로 태평하게 단잠에 빠진 셋째 동주(이연 분)까지 서로 다른 성격을 엿볼 수 있다. 얼핏 평범한 가족여행처럼 보이지만 이들 사이에 놓인 사람 형태의 붉은 실루엣과 "살인범을 납치했다"라는 문구가 예측하기 어려운 사건의 시작을 알린다.
두 번째 포스터는 경주의 대표 유적지 중 하나인 동궁과 월지를 배경으로 환하게 웃으며 기념사진을 찍는 네 모녀를 포착했다. 'FAMILY' 단체 티셔츠를 맞춰 입고 다정하게 포즈를 취한 모습은 겉보기에는 더없이 화목하지만, 그 이면에는 8년간 준비한 복수 계획이 숨어 있다. 여기에 '여행은 알리바이, 목적은 복수. 살인범을 납치했다'라는 문구와 핏자국이 더해져 이들의 '죽이는' 가족여행이 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 높인다.
이정은은 '좀비딸', '낮과 밤이 다른 그녀', '기생충' 등 영화와 드라마를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여왔다. 공효진은 '윗집 사람들', '동백꽃 필 무렵', '질투의 화신' 등을 통해 특유의 자연스러운 생활 연기로 사랑받았다. 박소담은 '이재, 곧 죽습니다', '기생충', '검은 사제들'에서 섬세한 감정 연기를 선보였고, 이연은 '21세기 대군부인', '절해고도', '소년심판' 등에서 자신만의 존재감을 쌓아왔다.
'경주기행'은 데뷔작 '갈매기'로 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 개봉 전 하와이 국제영화제와 피렌체 한국영화제 등에 초청되며 해외 관객들과 먼저 만났다.
이정은, 공효진, 박소담, 이연의 가족 복수극 '경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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