개그우먼 김신영 / 사진=텐아시아 DB

올해로 14번째 개최를 맞은 '부산국제코미디페스티벌(BICF)'이 라인업을 공개했다./ 사진제공: (사)부산국제코미디페스티벌 조직위원회

올해로 14번째 개최를 맞은 '부산국제코미디페스티벌(BICF)'이 라인업을 공개했다.오는 8월 21일부터 8월 30일까지 열흘간 부산 전역에서 펼쳐지는 '제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)'(이하 '부코페')이 국내외 공연 라인업을 공개했다.올해 '부코페'는 대한민국 개그계의 과거와 현재가 어우러진 라인업으로 웃음을 선사할 예정이다.베테랑 코미디언들은 물론 유튜브와 공연 등 다양한 플랫폼을 통해 활약 중인 국내 크리에이터들과 해외 코미디 아티스트들이 부산을 방문할 전망이다.먼저 8월 21일 저녁 7시 벡스코 오디토리움에서 열리는 개막공연의 오프닝은 장수 코미디 프로그램 '말자쇼&개그콘서트 갈라쇼'가 포문을 연다. 여기에 국내 드로잉 퍼포먼스 팀 크로키키 브라더스, 세계적인 해외 코미디언 '마임 드 리옹'의 패트릭 코텟 모이네 준비를 마쳤다는 소식이 전해졌다. 여기에 개그맨 지석진이 메인 MC를, 밴드 QWER이 축하 공연을 맡을 예정이다.이외에도 개그콘서트의 인기 코너들을 모아 놓은 '개그콘서트' 공연과 박준형, 심현섭, 박성호, 임혁필, 박영진, 김지혜, 오지헌, 오정태, 박휘순 등이 출연하는 '갈갈이 개그콘서트 : 레전드의 귀환'이 관객들을 찾는다. 이홍렬, 신봉선, 김신영, 졸탄은 수많은 후배 코미디언에게 창의적인 영감을 심어주었던 故 전유성의 정신이 담긴 '전유성 없는 전유성 쇼'에 출연해 업적을 기릴 예정이다.또한 송하빈, 김동하, 코미꼬, 대니초, 원소윤, 박진주, 김종찬, 신승수 등이 선보이는 스탠드업 코미디쇼 '서울 코미디 올스타스', 유튜브 구독자 50만 명을 보유한 최성민, 남호연, 김승진의 'B급 청문회' 등 재미를 선사할 예정이다.스낵타운(이재율, 강현석), 유스데스크(구정모, 유영우), 뚝사대W(오디디, 우다온), 빵원(전예원, 양혜원), 끼리끼리(주원빈, 박상아)가 출연하는 '꽁트어셈블'도 공연한다. 또한 곽범, 보따(김원식, 조다현), 유스데스크(구정모, 유영우), 희극인즈(신윤승, 박민성), 뚝사대W(오디디, 우다온)는 '만담어셈블' 공연될 예정이다. '우석훈 코미디 단편선'과 '옹알스' 조수원, 채경선, 하박, 이경섭의 공연도 준비되어 있다.해외 공연팀들의 참여도 눈길을 끈다. '재팬 넌버벌 라이브 G팀 (Japan Nonverbal Live G Team)', 프랑스 코미디언 패트릭 코텟 모이네의 '마임 드 리옹(MIME DE RIEN)', 환상적인 코미디 매직 콘서트 '더블 (Double)'이 관객들을 기다리고 있다.여기에 오는 8월 30일 진행되는 폐막 공연 '나는 개가수다'에는 김대희, 조혜련, 이세영, 영기, 이지요, 이봉원, 멤버 등이 출할 예정이다.제14회 부산국제코미디페스티벌 공연 티켓은 16일 오후 3시부터 NOL 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr