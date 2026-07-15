박은영 셰프

/ 사진=유튜브 채널 '밥은영'

/ 사진=유튜브 채널 '밥은영'

셰프 권성준이 과거 외모 관련 발언에 대한 박은영의 사과를 받아들였다.지난 14일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '성준아 사지 짧다고 해서 미안해.. 박은영 얼평(?)에 긁히기만 했던 권성준의 복수전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 박은영은 권성준을 만나자마자 "내가 너에게 미안한 게 있다"며 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "'사지가 짧다'고 말했는데 어머니가 속상해하셨다는 이야기를 듣고 너무 미안했다"고 사과했다. 이에 권성준은 "사실 어머니가 그렇게 속상해하시진 않았다. 어머니도 사지가 좀 짧으시다"고 농담해 웃음을 자아냈다.이어 그는 외모 지적에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 권성준은 "나는 외모 지적으로는 전혀 긁히지 않는다. 자존감과 자신감이 넘치는 편"이라며 "내 외모도 사랑하고 지금 생긴 모습이 내 운명에 딱 맞는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "내가 조금 더 키가 크고 잘생겼으면 이렇게 열심히 안 살았을 것 같다"며 "실력 말고는 내 장점이 없다고 생각해서 더 열심히 살았다"고 덧붙였다.박은영은 "그럼 사지 짧다고 놀려도 되냐"고 재차 물었고, 권성준은 "된다"고 답했다. 이어 "나도 해도 되냐. 여자라 상처받을까 봐"라고 받아치며 유쾌한 티키타카를 이어갔다. 이후 박은영은 "'흑백요리사' 촬영 당시에는 방송을 하지 않겠다고 했는데 지금은 광고와 유튜브 등 안 나오는 곳이 없다"고 농담을 건넸다.그러자 권성준은 "'나폴리 맛피아'는 '흑백요리사'를 위해 만든 캐릭터였다"며 "나폴리 맛피아와 나, '냉장고를 부탁해'에서의 권성준은 모두 다른 사람"이라고 말해 웃음을 안겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr