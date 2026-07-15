셰프 윤남노 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '침착맨' 캡처

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셰프 윤남노가 레스토랑을 운영하며 겪고 있는 현실적인 고충을 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '윤남노를 부탁해 (with 김풍, 키드밀리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 침착맨과 김풍, 키드밀리는 최근 압구정에 문을 연 윤남노의 레스토랑을 찾아 코스 요리를 맛봤다. 김풍은 음식과 식기 등을 둘러본 뒤 "이러면 '냉장고를 부탁해'를 건성으로 하는 것처럼 보인다"고 농담했고, 윤남노는 "진짜 최선을 다하는데 형한테 안 되는 것"이라고 웃으며 답했다.현재 가오픈 중이라고 밝힌 윤남노는 "정식 오픈까지는 두 달 정도 걸릴 것 같다. 한 달 정도 더 호흡을 맞추면 괜찮을 것 같은데 아직은 저희가 더 익어야 한다"고 말했다.이어 레스토랑 운영의 현실도 솔직하게 털어놨다. 그는 "가오픈은 사실 손해를 보고 가는 것" 이라며 "직업을 비하하는 건 아니지만 저희는 불쌍하게 일해야 한다고 생각한다"고 말했다. 윤남노는 "행복만 추구하면 안 되고 불행 속에서 행복을 찾아야 그게 낭만이라고 생각한다"며 "손님들이 맛있게 먹는 표정 하나 보려고 하는 일"이라고 설명했다.다만 비용 부담은 예상보다 컸다고 했다. 윤남노는 "이 정도로 안 남을 줄은 몰랐다"며 "접시와 커트러리만 해도 7000만원이 넘는다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 직원 관리에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "메인을 혼자 하고 있다. 한 명 더 들이려고 하는데 지금은 직원들을 극한까지 몰고 있다. 그래야 나중에 늘어난다"며 "그전에 떨어져 나가면 운명이 아닌 것"이라고 말했다.이야기를 나누던 중 홀에서 와인잔이 깨지는 소리가 들리자 윤남노는 급히 자리를 비웠다. 상황을 확인한 뒤 그는 "비싼 와인잔 4개가 깨졌다"고 전했고, 김풍이 "120만원 정도냐"고 묻자 "그 정도는 아니다"라면서도 아쉬운 표정을 감추지 못했다.한편 윤남노는 최근 MBC '전지적 참견 시점'에서 압구정 레스토랑 개업을 위해 약 6억원의 대출을 받았다고 밝혔다. 당시 그는 "대출 이자가 나가니까 제 월급은 없다"고 말해 화제를 모았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr