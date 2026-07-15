배우 김수현이 SNS 활동을 재개했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수현이 SNS 활동을 재개했다. / 사진=김수현 SNS

배우 김수현이 1년 4개월 만에 SNS 활동을 재개했다.15일 김수현은 자신의 SNS에 필리핀 의류 브랜드 벤치(BENCH) 광고 촬영 사진을 여러 장 올렸다. 사진에는 커다란 꽃다발을 든 채 환한 미소를 짓고 있는 김수현의 모습이 담겼다.앞서 김수현은 지난 14일 브랜드 벤치의 광고 영상 및 화보 촬영에 참여하며 약 1년 4개월 만에 공식 활동에 나섰다. 벤치의 관계자는 SNS에 "벤치의 가족과 다시 함께하게 됐다"는 글과 함께 김수현의 사진을 공개해 이목을 끌었다.한편 김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론과 미성년자 시절 교제했다는 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했다. 이에 김수현 측은 교제 사실은 인정하면서도 미성년자 시절 교제 의혹은 사실이 아니라는 입장을 내놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr