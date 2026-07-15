배우 한소희가 퇴폐적인 분위기를 자아냈다. / 사진=한소희 SNS 캡처

배우 한소희가 화보 촬영 비하인드 사진을 공개했다. / 사진=한소희 SNS 캡처

배우 한소희가 독보적인 분위기로 시선을 사로잡았다.한소희는 지난 14일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 자신이 앰배서더로 활동 중인 패션 브랜드 화보 촬영에 나선 한소희의 모습이 담겼다.한소희는 긴 생머리에 가죽 재킷과 숏팬츠를 매치해 시크한 매력을 보여줬다. 여기에 검은색 스타킹과 하이힐을 더해 늘씬한 각선미를 강조했으며, 특유의 퇴폐적인 분위기와 강렬한 눈빛으로 시선을 끌었다.전신이 담긴 컷에서는 모델을 연상시키는 비율도 돋보였다. 촬영장 한가운데 선 채 여유로운 포즈를 취하며 압도적인 존재감을 발산했다.해당 게시물에는 배우 송혜교도 '좋아요'를 누르며 응원을 보냈다. 평소 친분이 두터운 것으로 알려진 두 사람은 SNS를 통해 꾸준히 서로를 응원해 온 바 있다.한편 한소희는 영화 '인턴' 개봉을 앞두고 있다. 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로 최민식과 호흡을 맞춘다. 또한 배우 변우석과 함께한 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 공개도 예정돼 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr