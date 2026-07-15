추사랑, 14세에 벌써 172cm 찍었다…추성훈♥야노시호 닮아 남다른 피지컬 ('편스토랑')

야노시호, 추성훈의 딸 추사랑이 '신상출시 편스토랑'에서 남다른 피지컬을 뽐낸다.오는 16일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 사춘기를 맞은 딸 사랑이와 특별한 시간을 보낸다.이날 공개되는 VCR에서 야노시호는 "사춘기는 당연한 성장 과정이니까 긍정적으로 바라보는 것이 좋다고 생각한다"며 사랑이를 위한 '사춘기 파티'를 준비한다. 사랑이가 입을 옷부터 풍선 장식, 식순까지 직접 준비한 야노시호는 "(사랑이가) 기뻐할 것"이라며 기대감을 내비친다.그런가 하면 야노시호의 딸바보 면모도 공개된다. 야노시호는 자신이 준비한 옷으로 갈아입은 사랑이를 보고 "인어공주 같다"며 흐뭇해한다. 특히 엄마를 닮은 사랑이의 큰 키가 눈길을 끈다. 이에 야노시호는 즉석에서 사랑이의 키를 재고, 현재 키가 172cm라는 사실을 확인한다. 엄마와 비슷한 키로 성장한 사랑이의 모습이 놀라움을 안긴다.이어 사랑이의 체중도 공개돼 눈길을 끈다. 이를 지켜보던 출연진들은 "정말 많이 컸다", "엄마를 꼭 닮았다"며 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.'신상출시 편스토랑'은 16일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr