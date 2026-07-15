김환희가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

SBS 축구 예능 ‘골(Goal) 때리는 그녀들’

배우 김환희가 ‘FC액셔니스타’의 새 멤버가 된다.오늘(15일) 방송되는 SBS 축구 예능 ‘골(Goal) 때리는 그녀들’(이하 ‘골때녀’)에서는 제2회 GIFA컵 두 번째 경기와 함께 배우 김환희의 생애 첫 축구 도전기가 전파를 탄다.영화 ‘곡성’에서 “뭣이 중헌디”로 대중에게 강렬한 인상을 남긴 김환희가 이번에는 ‘골때녀’를 통해 축구에 도전했다. 김환희는 입단 소감으로 "목표가 생기면 끝장을 본다"는 각오와 함께 팀의 승리에 보탬이 되겠다는 굳은 의지를 내비쳤다.또한 고등학생 시절 '피구 국가대표' 선수들과 어울려 운동했던 일화를 공개하며 국가대표급 승부욕을 보이기도 했다는데. 합류 직후부터 축구 훈련에 매진한 김환희가 ‘골때녀’의 새로운 신예로 떠오를 수 있을지 기대를 모은다.‘골때녀’ 최고령 팀이었던 액셔니스타에 ‘2002 월드컵 베이비’ 김환희가 합류하며 평균 연령이 무려 2살이나 낮아졌다. 이에 감격한 이영아는 첫 만남에서 “나 02학번이야”라며 2002 평행 이론을 펼쳤다는 후문. 박주호 감독 역시 “너무 밝고 좋은 에너지가 있는 친구”라 칭찬을 아끼지 않았다.마침내 다가온 데뷔전 당일, 김환희는 낯선 경기장에서도 밝은 에너지를 발산하며 팀의 분위기를 끌어올렸다. 이를 지켜보던 하석주 위원장은 “데뷔전을 치르는 선수들 가운데 가장 여유가 있다”며 놀라워한다.데뷔 19년 차 배우에서 FC액셔니스타의 멤버로 변신한 김환희의 축구 도전기는 오늘(15일) 밤 9시 ‘골(Goal) 때리는 그녀들’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr