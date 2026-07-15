누에라가 콘셉트 포토를 공개했다. / 사진제공=누아엔터테인먼트

누에라가 콘셉트 포토를 공개했다. / 사진제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 네 번째 미니앨범 '.exe'('이엑스이')의 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.누에라는 지난 14일 공식 SNS를 통해 '.exe'의 'cute exe' 버전 콘셉트 포토와 필름을 공개했다. 멤버들은 싱잉볼, 모자, 케이크, 아령 등 다양한 오브제를 활용해 각기 다른 분위기를 연출했다. 흰 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 스타일링은 청량하고 풋풋한 매력을 더했다.콘셉트 필름에는 'cute exe' 버전 콘셉트 포토 촬영 현장에서의 모습이 담겼다. 멤버들은 장난기 넘치는 모습부터 촬영에 집중하는 모습까지 다양한 매력을 보여주며 네 번째 미니앨범에 대한 기대를 높였다.한편 누에라는 최근 첫 월드 투어 'CATCH THE WAVE'(캐치 더 웨이브) 일본 공연을 성황리에 마쳤다. 풍성한 세트리스트로 현장을 채운 가운데, '.exe' 수록곡 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러)를 처음 공개하며 팬들의 호응을 얻었다.누에라의 네 번째 미니앨범 '.exe'는 오는 27일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr