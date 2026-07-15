배우 김세정이 최근 주택을 매수한 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김세정(29)이 내 집 마련에 성공했다.15일 김세정 소속사 BH엔터테인먼트는 텐아시아에 "김세정이 집을 구매한 것은 맞다"고 밝혔다. 다만 "30억 원대 펜트하우스를 구매했다는 보도는 사실과 다르다"며 "구체적인 내용은 배우의 사생활인 만큼 말씀드리기 어렵다"고 설명했다.앞서 이날 한 매체는 연예계 관계자의 말을 인용해 김세정이 서울 광진구의 30억 원대 펜트하우스를 매입했다고 보도했다. 이에 소속사는 주택 구매 사실은 인정하면서도 '30억 원대 펜트하우스'를 매수했다는 내용에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다.김세정은 2016년 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔했다. 2017년에는 KBS 2TV '학교 2017'을 통해 본격적인 배우 활동에 나섰으며 이후 '경이로운 소문', '사내맞선' 등 대표작을 만들었다.올해 3월에는 10여 년간 몸담았던 젤리피쉬엔터테인먼트를 떠나 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 최근에는 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I) 재결합 활동에 참여해 신곡 '갑자기'를 발표했으며, 데뷔 10주년을 기념하는 콘서트 투어 'LOOP'를 진행 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr