배우 김무열이 식단을 공유했다. / 사진=김무열 SNS

배우 김무열이 조촐한 식단을 공유했다.김무열은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김무열이 식사를 하기 전 인증샷을 남기고 있는 모습. 그러나 그릇은 접시 한 개뿐이었고, 밥이 아닌 파프리카, 닭가슴살, 견과류 조금 등이 올려져 있어 눈길을 끌었다.김무열은 지난달 5일 공개된 넷플릭스 오리지널 '참교육'에 출연했다. 작품은 붕괴된 교육 현장을 바로 세우기 위해 투입된 교권 보호국의 거침없는 활약을 다뤘다.열기는 뜨거웠다. 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록했으며, 글로벌 TV쇼 부문에서도 상위권에 진입했다. 김무열의 SNS 댓글창도 "시즌 2 제발요", "시즌 2 가자!", "시즌 2 안 나오나요? 빨리 공개해 주세요" 등 누리꾼들의 요청들로 도배됐다.김무열은 극 중에서 교권 보호국 감독관 나화진 역으로 분했다. 마음을 치유하는 감정 연기부터 액션 연기까지 보여주며 새로운 결의 카리스마를 보여줬다.한편 김무열은 배우 윤승아와 2015년 결혼해 8년 만인 2023년 득남했다. 김무열은 올해 '참교육'을 비롯해 '할매', '퍼스트 닥터' 등 공개를 앞두고 있다. 반면 윤승아는 2020년 영화 '찬실이는 복도 많지' 이후 6년간 작품 활동이 없는 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr