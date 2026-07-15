장원영, 이번엔 팔짱 논란…인성 단정은 무리지만 태도는 관리해야 [TEN스타필드]

아이브 장원영이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

아이브 장원영이 팔짱 논란에 휘말렸다

그룹 아이브 장원영이 팔짱을 낀 자세로 또다시 태도 논란에 휘말렸다. 팔짱 하나만으로 개인의 인성이나 태도를 단정하는 것은 무리라는 반응이 나오는 한편, 관계자의 설명을 듣는 공식 행사 자리였다는 점에서 아쉬운 모습이었다는 지적도 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 아이브가 지난 1일 에버랜드 협업 프로젝트 'ForEVER IVE' 행사에 참석한 영상이 확산됐다. 영상에는 멤버들이 관계자의 설명을 들으며 행사장을 둘러보는 모습이 담겼다. 이 과정에서 장원영이 팔짱을 낀 채 설명을 듣고 이동하는 장면이 퍼지면서 갑론을박이 벌어졌다.일부 누리꾼들은 "설명을 듣는 자리에서는 팔짱을 풀었어야 했다", "다른 멤버들과 비교돼 더 눈에 띈다", "이미지로 평가받는 직업인 만큼 조심할 필요가 있다"고 지적했다. 반면 "팔짱 하나로 태도를 판단하는 건 무리", "원래 습관일 수 있다", "별것도 다 논란으로 만든다"며 과도한 해석이라는 반응도 나왔다.팔짱은 상황에 따라 여러 의미로 읽힐 수 있다. 방어적이거나 상대와 거리를 두는 자세로 보이기도 하지만, 긴장하거나 불편할 때 무의식적으로 취하는 자세일 수도 있다. 단순한 습관이나 추위, 옷차림, 이동 동선 등 상황적 요인도 고려해야 한다. 실제로 장원영이 과거 방송과 공식 석상에서 팔짱을 낀 모습이 여러 차례 포착된 만큼, 이를 곧바로 무례하다거나 인성에 문제가 있다고 치부하기는 어렵다.다만 이번 논란은 팔짱 자체보다 당시 상황이 중요했다. 장원영은 사적인 공간이 아닌 브랜드 협업 공식 행사에 참석했고, 관계자가 앞에서 설명을 이어가고 있었다. 현장에는 팬들과 카메라도 있었다. 자신을 향한 시선이 있다는 사실을 충분히 인지할 수 있는 자리에서 팔짱을 낀 채 설명을 듣는 모습은 실제 의도와 무관하게 무심하거나 방어적인 태도로 비칠 여지가 있었다.아이돌은 무대뿐 아니라 공식 석상에서의 말과 표정, 자세까지 이미지로 소비되는 직업이다. 사소한 행동도 상황과 맞물리면 예의나 태도의 문제로 번질 수 있다. 팔짱이 평소 습관이었다고 하더라도, 누군가 설명하는 장면에서는 이를 풀고 상대를 바라보는 것이 불필요한 오해를 줄이는 방법이 될 수 있다.장원영이 태도 논란에 오른 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 5월 김포국제공항 출국 당시 신원 확인 과정에서 모자를 쓴 채 마스크만 내린 모습이 퍼지며 특혜 및 태도 논란이 불거졌다. 한국공항공사는 규정에 따라 신원 확인이 이뤄졌으며 연예인 특혜는 없었다고 밝혔다. 이후 장원영은 다음 출국 때 모자와 마스크를 모두 벗고 확인받자, 논란을 의식한 것 아니냐는 반응이 나오기도 했다.이처럼 장원영은 데뷔 이후 외모와 말투, 표정, 공항에서의 행동, 무대 위 제스처까지 일거수일투족이 평가의 대상이 돼 왔다. 짧은 영상 속 한 장면만으로 심리 상태를 추정하거나 인성을 단정하는 과도한 검열은 경계해야 한다. 반복되는 논란과 악성 해석이 아티스트 개인에게 적지 않은 심리적 부담을 줄 수 있다는 점도 외면하기 어렵다.그럼에도 공식 행사에서의 태도는 연예인이 스스로 관리해야 할 영역이다. 특히 비슷한 논란이 반복되는 상황이라면 장원영 역시 자신의 의도와 다르게 비칠 수 있는 자세와 행동을 더욱 조심할 필요가 있다. 억울한 해석을 막기 위해서라도 관계자의 설명을 듣는 자리에서는 자세와 시선 처리 등 기본적인 태도에 한층 신경 써야 한다.소속사의 역할도 중요하다. 공식 일정에서 아티스트가 불필요한 논란에 휘말리지 않도록 사전에 행사 성격과 동선을 공유하고, 자세와 태도, 현장 대응에 관한 구체적인 매뉴얼을 마련해야 한다. 동시에 실시간으로 이같은 논란에 노출되고 있는 아티스트를 보호할 수 있는 심리적 지원도 병행돼야 한다.팔짱 하나로 장원영의 인성을 단정할 수 없다. 다만 관계자의 설명을 듣는 공식 행사 자리에서 오해를 살 수 있는 자세를 취한 점은 분명 아쉬움으로 남는다. 대중의 과도한 확대 해석은 자제돼야 하지만, 장원영도 반복되는 논란을 가볍게 넘기기보다 공식 석상에서의 태도를 더욱 세심하게 관리해야 한다. 소속사 역시 아티스트 개인에게 책임을 돌리는 데 그치지 말고, 같은 논란이 되풀이되지 않도록 체계적인 관리에 나설 필요가 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr