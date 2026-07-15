클릭비 김상혁이 '신랑수업2'에 합류한다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

클릭비 김상혁이 '신랑수업2'에 합류한다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

클릭비 김상혁이 '신랑수업2'에 합류한다. 김상혁은 2019년 6세 연하의 쇼핑몰 CEO 송다예와 결혼했지만 약 1년 만에 이혼했다.채널A '신랑수업2'에서는 가수 김상혁이 '신랑수업' 최초의 '돌싱' 입학생으로 등장한다. 김상혁은 "10대 시절 데뷔해 어느덧 '4학년 3반'의 나이가 됐다"라며, "그동안 '신랑수업'을 통해 주변 동료들이 좋은 짝을 만나는 모습을 보며 부러웠다. 나에게도 그런 분이 생길까 하는 마음에 문을 두드리게 됐다"라며 소감을 전한다.이날 김상혁은 현재 어머니와 함께 거주하고 있는 본가에서의 일상을 공개한다. "프로그램을 통해 누군가와 잘 되면 분가할 계획이 있다"라고 밝힌 김상혁은 기상하자마자 뜨거운 물과 함께 영양제를 챙겨 먹고, 예방 차원에서 '탈모약'을 미리 복용하는 등 건강에 진심인 모습을 보인다. 더불어 옥상에서 땀복을 입고 공복 실내 자전거를 타며 자기 관리에 열중하는 면모를 보여, 멘토 군단에게 "외모가 그대로인 이유가 있다"라는 칭찬을 받는다.운동을 마친 김상혁은 동안을 유지하기 위해 하루에 한 끼 이상 먹는다는 의문의 '셰이크'를 제조한다. 기상천외한 재료를 섞어 만든 '동안 셰이크'의 정체에 모두가 "난 못 먹을 것 같다"라고 경악다. 셰이크를 '원샷'한 김상혁은 "맛이 궁금하실 것 같아 스튜디오에 가져왔다"라며 출연진들에게 셰이크를 건넨다. 셰이크의 제조 과정과 결과물을 생생하게 확인한 김요한은 "(김상혁이) 앞으로 많이 배워야겠다, 나는 양반이었어…"라고 '거리두기'를 선언한다.그런가 하면 이날 스튜디오에는 쥬얼리의 박정아가 '교생 선생님'으로 깜짝 출연한다. 박정아는 "원래 비혼주의였으나 지금의 남편을 만나 결혼하게 됐다"라면서, "남편과 '썸'을 타던 시절 내 무릎에서 아기처럼 잠든 모습을 지켜보다 '이 남자를 키워보고 싶다'라는 마음이 생겨 결혼까지 이어졌다. '신랑수업2'의 학생들도 여자들의 모성애를 적극 공략해야 한다"라고 조언을 건넨다. 더불어 김상혁의 일상을 지켜보던 중 어마어마한 규모의 '피규어 장'을 보자마자, "우리 남편도 피규어를 모으는데, 옷장에 옷 대신 박스가 한가득이라 볼 때마다 한숨이 나온다"라며 분노한다.17일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr