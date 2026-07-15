뮤지컬배우 김호영이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

뮤지컬배우 김호영이 자신의 SNS에 화장품 홍보 게시글을 올렸다. / 사진=김호영 SNS 캡처

'옥장판' 논란이 재점화된 가운데, 침묵을 이어오던 뮤지컬 배우 김호영이 돌연 "죄송합니다"라는 글을 올렸다. 다만 사과의 대상은 옥주현이 아닌 자신이 홍보한 화장품 구매자들이었다.김호영은 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "벌써 매진이라 죄송합니다"라며 화장품이 전량 매진돼 추가 물량을 긴급 확보했다고 알렸다. 최근 옥주현이 공개적으로 해명과 사과를 요구한 이후 별다른 입장을 내놓지 않던 상황에서 올라온 게시글인 만큼 관심을 모았다.앞서 뮤지컬 배우 겸 가수 옥주현은 유료 팬 플랫폼을 통해 과거 불거진 '옥장판' 논란을 언급하며 "김호영으로부터 제대로 된 사과를 받지 못했다"고 밝혔다. 이어 "당시 김호영을 상대로 제기했던 고소를 취하한 것을 가장 후회한다"고 털어놨다.'옥장판' 논란은 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싼 옥주현의 인맥 캐스팅 의혹이 불거진 당시 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 시작됐다. 이에 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했고, 제작사는 인맥 캐스팅 의혹을 부인했다. 이후 김호영은 특정인을 겨냥한 글이 아니었다고 해명했고 옥주현이 고소를 취하하면서 사건은 일단락됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr