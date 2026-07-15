15일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

15일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 32기 영자와 영철이 갈등을 빚는다.15일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 4일 차를 맞아 32기 돌싱 남녀들이 서로를 향한 오해와 서운함을 표출하며 관계 변화를 맞는다.앞서 좋은 분위기를 이어가던 영자와 영철은 이날 다소 어색한 분위기 속 대화를 나눈다. 영자는 "(영철 님이) 한 번을 먼저 와서 '영자야, 같이 산책할까?'라고 한 적 있냐? 난 그런 게 답답하다"며 서운함을 표현한다. 이에 영철은 "제가 그런 걸 잘 못 하는데, 신경 써 보겠다"고 답한다. 그러나 두 사람은 연애 방식에 대한 생각 차이를 좁히지 못한 채 대화를 이어간다.결국 영자는 여자 숙소로 돌아가 다른 돌싱녀들에게 고민을 털어놓는다. 이후 영철이 찾아와 "영자 님 있어요?"라며 먼저 대화를 청하지만, 영자는 "지금은 얘기 안 하고 싶다. 조금 있다가 하자"며 선을 긋는다. 이를 지켜보던 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "지금 이 위기를 극복하지 못하면 두 분은 절대로 인연이 될 수 없다"고 말한다.반면 경수는 이날 데이트 선택에서 예상 밖의 인기를 얻으며 미소를 짓는다. 하지만 그의 1순위인 현숙은 다른 반응을 보인다. 현숙은 인터뷰에서 "경수 님을 접어야 할 때가 온 것 같다", "시그널이 전혀 없다"며 솔직한 속내를 털어놓는다. 경수가 현숙의 마음 변화를 알아차릴지, 혹은 새로운 인연을 찾게 될지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr